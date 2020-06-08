Украина

Игрок Динамо — о матче против Александрии и о своей позиции.

Полузащитник Мохаммед Кадири обычно играет на позиции в центре поля, но в поединке против Александрии он исполнял роль центрального защитника.

"Хочу поблагодарить Бога, тренеров и всех футболистов, поскольку мы все вместе проделали очень хорошую работу и победили. Если честно, я не ожидал, что у нас получится так хорошо проявить себя, но нам это удалось – мы провели отличный матч. На мой взгляд, если мы продолжим в том же духе, для команды это будет очень хорошо, нам всем это нужно, чтобы занять второе место в турнирной таблице".

О позиции центрального защитника:

"Да, центральный защитник – это не моя родная позиция, но мне уже приходилось на ней играть, правда, очень давно. Так что этот опыт для меня не новый. Хотя обычно я привык быть номером 6, считаю, игра в защите для меня также полезна. Универсализм игроком всегда приветствуется, и очень хорошо, если я смогу одинаково эффективно действовать на двух или трех позициях. Тем более приятно, что мы победили, забив пять мячей, хотя могли отправить в ворота соперника и все семь".

О том, выполнил ли тренерскую установку:

"Сначала в раздевалке перед матчем тренер сказал, что нам предстоит очень важный матч, поэтому попросил играть уверенно, не совершать слишком много фолов и действовать без ошибок. Словом, он говорил очень правильные слова, обратил внимание, что судья не простит оплошностей, и подбадривал меня играть в свой футбол".

О трех пенальти и красной карточке в игре:

"Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хотя бы кто-нибудь мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было. Примечательно, что этот же судья показал мне красную карточку в кубковом матче с Александрией в марте. Не знаю, почему я ему так не нравлюсь – все его решения направлены против меня. Поэтому считаю, что арбитр не был справедливым, по крайней мере, ко мне. Повторюсь, убежден, что лично я ему не нравлюсь, поскольку в каждом матче, когда он нас судит, его решения направлены против меня".

Об ожиданиях от матча с Зарей:

"Естественно, ожидаю только победы. Если мы будем играть так же хорошо, как вчера, у нас все получится не только в следующем поединке, но и во всех остальных", — приводит слова Кадири официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Александрия.