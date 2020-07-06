Украина

В аудиоподкасте редакция Football.ua поговорила о жаркой гонке в УПЛ за еврокубковые места.

Новый аудиоподкаст Football.ua посвящен борьбе в украинской Премьер-лиге за вторую строчку, которая дает право на выход в Лигу чемпионов, а также о конкуренции за другие еврокубковые места.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Сергеем Горбаченко обсудили неудачную серию киевского Динамо, скандальный матч с участием Зари, гонку за серебро и многое другое.