Украина

Президент киевлян прокомментировал информацию об уходе Мирчи Луческу.

Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу покинул киевское Динамо. Также они опубликовали комментарий тренера, в котором тот говорил, что не может продолжать работу во враждебной атмосфере, создаваемой ультрас клуба.

Однако президент Динамо Игорь Суркис, как и ранее, опровергает информацию об уходе Луческу.

"Все нормально. Есть у Динамо тренер", — заявил Суркис в разговоре с Игорем Цыганыком. Журналист утверждает, что эти слова были произнесены после беседы Игоря Михайловича с Мирчей Луческу.

Отметим, что Мирчу Луческу назначили главным тренером Динамо лишь четыре дня назад, 23 июля.