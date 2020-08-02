Украина

Полузащитник Динамо Карлос де Пена поделился впечатлениями от работы под руководством Мирчи Луческу.

Карлос де Пена с оптимизмом смотрит в будущее Динамо под руководством нового тренерского штаба.

"Первые дни прошли очень хорошо, все заряжены на работу, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Мы привыкаем к философии нового тренера и, надеюсь, вскоре будем лучше выполнять его требования. Лично я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист".

"Во время отпуска съездили с женой в Хорватию. Поскольку она беременна, то отдых был "пассивным" – пляжи, рестораны с вкусной едой и хороший сон. Так что после отдыха готов к работе".

"Для меня достаточной мотивацией является уже то, что я выступаю в таком легендарном клубе, как Динамо. Но для команды хорошо, когда есть конкуренция на каждой позиции. Это делает каждого сильнее, заствляет проявлять свой максимум".

"Наши цели не изменились — побеждать и завоевывать трофеи. В нынешнем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок Украины. Теперь хотелось бы добавить к ним чемпионат и успешно выступить в еврокубках. Любой соперник, который нам может попасться, будет достаточно силен, раз добился этого права. Никого нельзя недооценивать. Но конкретно о будущих соперниках появится смысл говорить после жеребьевки".

Ранее своими впечатлениями о Мирче Луческу поделился Мохаммед Кадири.