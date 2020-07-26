Украина

Экс-капитан Динамо резко осадил тех, кто не считает назначение Мирчи Луческу "трешем".

Прошло уже несколько дней после назначения Мирчи Луческу в Динамо, а страсти по этому поводу продолжают кипеть. В частности, под постом Артема Милевского, где тот назвал происходящее "трешем".

Сегодня Артем обратился к своим подписчикам в комментариях к посту: "Закройте все ротики свои. Вы никто, кто считает обратное (очевидно, речь идет о тех, кто не против назначения Луческу – прим.). Вы не знаете этому цену", — написал Милевский.

Ранее Артем жестко раскритиковал Дениса Бойко, попросившего болельщиков поддержать Луческу.