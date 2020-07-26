Украина

Экс-игрок киевлян прокомментировал назначение бывшего наставника Шахтера на пост тренера "бело-синих".

Жуниор Мораес, который не понаслышке знает, каково это – переход из одного украинского гранда в другой, считает, что назначение Мирчи Луческу пойдет на пользу Динамо.

"Назначение Луческу в Динамо — сюрприз для всех. Но от этого футбол только выиграет. У Луческу невероятный опыт и много завоеванных трофеев", — заявил Мораес Профутболу.

"Он любит футбол самого высокого уровня и у него есть то, с чем он постоянно хочет делиться — это стремление к победам. Лично я не хотел бы противостоять Луческу, но думаю с ним Динамо будет играть намного лучше".

Куда хуже отнесся к назначению Луческу другой экс-форвард Динамо Артем Милевский. В частности, он сказал: "Вы никто, закройте свои ротики" тем, кто поддерживает эту затею.