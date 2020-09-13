Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Украины.
Фото ФК Заря
13 сентября 2020, 08:05
Во втором туре чемпионата Украины встретятся неудачники первого тура: Заря примет Мариуполь.
Заря — Мариуполь
Воскресенье, 13 сентября, 17:00. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале УНИАН
Заря и Мариуполь завершили сезон-2019/20 с диаметрально противоположным настроением. Луганчане гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги Европы, совершенно не расстроившись, что был упущен уникальный шанс побороться за участие в Лиге чемпионов. Азовцы же свою возможность составить компанию в евротурнире Десне и Заре уступил в плей-офф Колосу.
А вот первый тур принес обеим командам идентичные эмоции: Заря без шансов уступила Десне, а Мариуполь и вовсе был разгромлен Александрией. Естественно, неудачи на старте соперники попытаются компенсировать в очном противостоянии.
Во время международной паузы Заря немного подняла свой боевой дух, разгромив в спарринге Александрию и обыграв в контрольном матче Ингулец.
Плодотворно поработал и Мариуполь, поэтому в Запорожье азовцы отправляются с оптимистическим настроем.
Во время подготовки к сезону-2020/21 команды провели товарищескую встречу, которая закончилась минимальной победой Зари.
Интересные факты
– Команды сыграли между собой 29 матчей: 11 побед Зари, 9 побед Мариуполя и 9 ничьих.
– Мариуполь проведет 300-й выездной матч в УПЛ.
– Безвыигрышная домашняя серия Зари в чемпионате составляет 3 матча: 2 ничьи и 1 поражение.
– Забивная домашняя серия Зари в УПЛ составляет 12 матчей (20 голов).
– Мариуполь не играет вничью в чемпионате 8 матчей: 5 побед и 3 поражения.
Ориентировочные составы:
прогноз 3:1