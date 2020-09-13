Украина

Football.ua представляет анонс матча второго тура чемпионата Украины.

Во втором туре чемпионата Украины встретятся неудачники первого тура: Заря примет Мариуполь.

Заря — Мариуполь

Воскресенье, 13 сентября, 17:00. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Сергей Бойко (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Заря и Мариуполь завершили сезон-2019/20 с диаметрально противоположным настроением. Луганчане гарантировали себе участие в групповом раунде Лиги Европы, совершенно не расстроившись, что был упущен уникальный шанс побороться за участие в Лиге чемпионов. Азовцы же свою возможность составить компанию в евротурнире Десне и Заре уступил в плей-офф Колосу.

А вот первый тур принес обеим командам идентичные эмоции: Заря без шансов уступила Десне, а Мариуполь и вовсе был разгромлен Александрией. Естественно, неудачи на старте соперники попытаются компенсировать в очном противостоянии.

Во время международной паузы Заря немного подняла свой боевой дух, разгромив в спарринге Александрию и обыграв в контрольном матче Ингулец.

Плодотворно поработал и Мариуполь, поэтому в Запорожье азовцы отправляются с оптимистическим настроем.

Во время подготовки к сезону-2020/21 команды провели товарищескую встречу, которая закончилась минимальной победой Зари.

Интересные факты

– Команды сыграли между собой 29 матчей: 11 побед Зари, 9 побед Мариуполя и 9 ничьих.

– Мариуполь проведет 300-й выездной матч в УПЛ.

– Безвыигрышная домашняя серия Зари в чемпионате составляет 3 матча: 2 ничьи и 1 поражение.

– Забивная домашняя серия Зари в УПЛ составляет 12 матчей (20 голов).

– Мариуполь не играет вничью в чемпионате 8 матчей: 5 побед и 3 поражения.

Ориентировочные составы: