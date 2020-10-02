Украина 02 октября 2020, 20:16 Устрашающая жеребьевка для Украины в еврокубках — новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua обсудила соперников Шахтера, Динамо и Зари в еврокубках. getty images 02 октября 2020, 20:16 Шахтер, Динамо и Заря по итогам жеребьевки узнали своих соперников на групповом этапе еврокубков. Все три наши команды получили очень непростых оппонентов. Редакция Football.ua в новом подкасте обсудила шансы украинских команд на успешное выступление. Football.ua · Устрашающая жеребьевка для Украины в еврокубках — новый подкаст Football.ua Команды Динамо Киев Заря Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте