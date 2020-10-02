Шахтер, Динамо и Заря по итогам жеребьевки узнали своих соперников на групповом этапе еврокубков. Все три наши команды получили очень непростых оппонентов.

Редакция Football.ua в новом подкасте обсудила шансы украинских команд на успешное выступление.