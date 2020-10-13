Украина

Александр Тымчик приступил к беговой работе, Никите Бурде сняли гипс.

Врач Динамо рассказал о том, как восстанавливаются после травм игроки Динамо Владислав Супряга, Виталий Буяльский, Александр Тымчик и Никита Бурда.

"Буяльский приступил к занятиям в общей группе в воскресенье, Супряга — в понедельник, – цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт Динамо. – Александр Тымчик приступил к беговой работе, но упражнений с мячом пока не выполняет".

"У Бурды сняли гипс с ноги, и теперь он носит специальный ортопедический сапог-ортез для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно наступать".

"Во вторник все игроки Динамо, не находящиеся в сборных, сдают тесты на COVID-19".

В рамках шестого тура чемпионата Украины Динамо в субботу, 17 октября, сыграет с Рухом.