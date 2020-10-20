Украина

Проведение футбольных матчей в Полтаве пока невозможно.

Полтава попала в "красную" коронавирусную зону, поэтому в городе пока нельзя проводить футбольные матчи. Домашняя игра Ворсклы против Шахтера состоится в Александрии, сообщает официальный сайт клуба.

Игра начнется 24 октября в 14:00. Ее покажут в прямом эфире на телеканалах Футбол 1/2/3.

При этом молодежный и юношеский составы Ворсклы проведут свои матчи 23 и 24 октября в Полтавской области в Нижних Млинах на стадионе Ворскла-Смена.

После шести сыгранных матчей Ворскла делит с Динамо первую строчку с 14 очками, а Шахтер расположился на третьем месте с 12 баллами.