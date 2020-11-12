Украина

Исполнительный директор УПЛ высказался о введении в Украине "карантина выходного дня".

Кабинет министров Украины решил ввести на территории страны общий карантин с "локдауном выходного дня", ограничения которого предварительно будут действовать до 30 ноября.

По словам исполнительного директора украинской Премьер-лиги Евгений Дикого, карантин никак не повлияет на проведение матчей УПЛ, Первой лиги и Второй лиги.

"В любом случае мы ждем официальный текст решения правительства. Тем не менее хотелось бы выразить слова благодарности министру МОЗ Максиму Степанову и президенту УАФ Андрею Павелко за помощь в том, что это карантин не будет влиять на проведение матчей УПЛ. Матчи можно будет проводить без болельщиков на выходных".

"По нашей информации, Первая и Вторая лиги также могут играть, однако мы все-таки ждем официальный текст решения правительства", — заявил Евгений Дикий в программе Футбол NEWS.

Стоит отметить, что проводиться футбольные поединки на территории Украины по-прежнему будут при пустых трибунах.