Украина

Пересоляк оценил выступления команды в минувшем году.

Президент Миная Валерий Пересоляк прокомментировал выступления команды в 2020 году.

"Как для дебюта в УПЛ, то считаю, что ребята выступили очень прилично. Да, были матчи, где мы могли брать больше очков. Но это вопрос опыта. Не забываем, что еще два года назад мы играли во Второй лиге, а три года назад — среди любителей, на область.

К тому же, наши ребята практически не отдыхали после тяжелого сезона в Первой лиге. Это спорт, и здоровье футболистов и их восстановление важно, особенно на таком уровне. Поэтому учитывая все это, можно поставить хорошую оценку команде за эти полгода".

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"Что запомнилось в 2020? Конечно, это победа в Первой лиге. Впереди были амбициозные планы. Но дальше началась пандемия, карантин, футбола не было. Вообще не до него было, если честно. И всю весну мы прожили в неопределенности: будет чемпионат или не будет, как определять победителей и кто получит право играть в УПЛ.

Наши ребята достойно выглядят в элите украинского футбола и это главное. А победы — они придут. Надеемся, что уже в 2021-м. В 2020 году было немало разочарований. Больше всего обидно, что наши победы не могли посмотреть болельщики на стадионе", — сказал Пересоляк в интервью официальному сайту Миная.