Голкипер "горняков" записал обращение к фанатам клуба.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
07 января 2021, 13:47
Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин поздравил болельщиков клуба с Новым годом.
"Привет всем болельщикам Шахтера. Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались.
А мы, в свою очередь, будем вас радовать новыми победами и новыми трофеями", – сказал Трубин.
Ранее защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.