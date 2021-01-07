Украина

Голкипер "горняков" записал обращение к фанатам клуба.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

"Привет всем болельщикам Шахтера. Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались.

А мы, в свою очередь, будем вас радовать новыми победами и новыми трофеями", – сказал Трубин.

⚒ Обращение Анатолия Трубина к болельщикам и поздравления с новогодними праздниками: 🎄 «Будем радовать вас новыми победами и трофеями!» 🧡 pic.twitter.com/9yzpcuyu3J — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 7, 2021

Ранее защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.