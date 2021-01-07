Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин поздравил болельщиков клуба с Новым годом. 

"Привет всем болельщикам Шахтера. Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались.

А мы, в свою очередь, будем вас радовать новыми победами и новыми трофеями", – сказал Трубин.

Ранее защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.