Футболист уже прилетел в Турцию.
Максим Лунев, ФК Заря
18 января 2021, 15:59
Полузащитник лугаенской Зари Максим Лунев присоединился к команде в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Футболист сдал негативный тест на короновирус и приступил к тренировкам с основной командой.
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Также сообщается, что на самоизоляции находится латвийский легионер луганчан Андрейс Цыганикс.
В лазарете команды Виктора Скрипника перебывают хорват Ловро Цвек и северомакедонец Агрон Руфати. Их прилет ожидается 24-го января.
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