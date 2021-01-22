Украина

Специалист оценили подготовку команды на данном этапе.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона и победу над казахстанским Кызыл-Жаром (4:0).

"По моему мнению, на данном этапе нам удалось удачно проявить те качества, которые мы хотели бы увидеть у чужих ворот. Работа, которую мы выполняем на тренировках, дает результат. И сегодня это воплотилось в четыре забитых мяча".

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"Команда Кызыл-Жар является представителем высшего дивизиона своей страны, поэтому результат встречи нас радует. Мы смогли забить четыре раза и не пропустили, это очень важно. Я думаю, что с каждым разом мы будем прибавлять", — сказал Маркевич.

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