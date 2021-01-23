Украина

Чиновник принес неблагоприятные известия.

В рамках передачи "Titolo V" на итальянском телеканале RAI Tre, на которую был приглашен министр спорта Италии Винченцо Спадафора, обсуждалась возможность возвращения болельщиков на трибуны в оставшейся части сезона-2020/21.

Чиновник имеет на этот счет мнение, которое вряд ли понравится любителям футбола: "Я думаю, что в этом сезоне мы не увидим открытия стадионов для приема болельщиков.

В нынешних условиях очень сложно иметь контролировать большой поток людей, собирающихся в едином, фактически закрытом, пространстве. Срок действия последнего постановления правительства истекает в марте, но я думаю, прежде всего, мы должны сосредоточиться на поддержании спорта в финансовом плане, а уже затем, мы можем в конечном рассмотреть возможность частичного открытия арен", — приводит слова Спадафоры ресурс Football Italia.

Определенные надежды возлагались на процесс вакцинирования населения, однако в Италии темпы распространения вакцин оказались существенно медленнее, чем того ожидали чиновники.

Стоит напомнить, что Европа стремительно приближается к годовщине начала изоляции после того, как 20 февраля 2020 года был подтвержден первый случай заражения COVID-19, произошедший в Италии.