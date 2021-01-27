Украина

Футболист рассказал о сборах "горняков".

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат прокомментировал работу на первых сборах клуба.

"Отдохнем, проведем время с семьей. Классно, когда есть выходные между сборами, ведь работа довольно напряженная и тяжелая. Есть время расслабиться. Надо время, ведь мы работаем всегда под нагрузками".

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"Голова думает, а тело не всегда хочет. Надо сейчас перетерпеть и поработать еще. Будем показывать хороший результат", — цитирует Болбата ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что в первом матче на сборах в Турции Шахтер сумел обыграть Силекс.

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