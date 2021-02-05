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Игрок киевского клуба прокомментировал поединок против ЦСКА и оценил зимние сборы.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев после контрольного матча с софийским ЦСКА (2:2) поделился своими мыслями по поводу сборов "бело-синих".

"Думаю, что на 70-80 процентов мы уже готовы. Подготовка идет поэтапно, и тренер нам говорит, что график на сборах специально распланирован так, чтобы все получили равномерную нагрузку. Сегодня мы сыграли по тайму, чтобы у всех было одинаковое игровое время. Постепенно набираем форму, и я уверен, что к возобновлению чемпионата будем уже в стопроцентной готовности", — сказал Караваев в интервью YouTube-каналу ФК Динамо Киев.

По словам универсала "бело-синих" результаты важны в контрольных матчах, но главное — это сыгранность команды перед официальными поединками.

"Для нашего клуба результат всегда стоит на первом месте. При этом у нас есть свои задания, которые мы отрабатываем и наигрываем. На данный момент главное, чтобы мы довели до автоматизма перестроения и взаимодействия, и уже в чемпионате играли на автомате и друг друга полностью понимали. А результат, я уверен, придет", — продолжил Караваев.

Также Александр оценил игру молодого игрока киевлян Викентия Волошина.

"Это есть у всех и это нормально. Если игрок не нервничает — это означает, что у него либо хорошая психология, либо ему все равно. Когда ты переживаешь, то, конечно же, хочешь показать свои лучшие качества и показать себя с лучшей стороны. И если в 17-18 лет у тебя есть шанс хотя бы побыть в атмосфере первой команды, который предоставляет Мистер, то это большой плюс. Ребята видят и знают, к чему стремиться. Заметно, что они с большим желанием тренируются и отдаются на поле", — заявил игрок киевлян.

Что касается всех молодых игроков команды, то Караваев позитивно оценил работу клубной академии.

"Конечно. Можно посмотреть, сколько воспитанников Динамо уже в первой команде и сколько на подходе. Какое количество ребят только за последние полгода сыграло и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины! Конечно, это показатель того, что академия работает, молодежь старается и прогрессирует. Они видят, что можно попасть в первую команду и прикладывают для этого все усилия", — добавил защитник сборной Украины.

Видео голов и обзор матча Динамо — ЦСКА 1948 можно посмотреть на Football.ua.