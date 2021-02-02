Украина

Победу коваливцам принес дубль Ориховского.

Во вторник, 2 февраля, Колос провел очередной спарринг на сборах в Турции, в котором обыграл казахстанский Атырау — сообщил официальный сайт клуба.

Атырау забил первым, однако Колос ответил двумя точными ударами, после чего команды еще обменялись голами.

Главным героем поединка стал Ориховский, оформивший дубль, причем победный мяч он забил с пенальти, который заработал Лысенко на последней минуте матча.

Колос — Атырау 3:2

Голы: Гавриш, 49, Ориховский, 60, 90 — Гжельчак, 7, Джуматов, 68.

Колос: Кучерук (Кучеренко, 46), Кравченко, Гавриш, Петров, игрок на просмотре, Задоя (Костышин, 70), Богданов (Нгамба, 65), Ориховский, Антюх (Ильин, 70), Данфа (Лысенко, 46), Хлебас (Исаенко, 70).

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