Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Игорь Пасхал, ФК Динамо Киев
16 февраля 2021, 21:19
В субботу, воскресенье и понедельник (20-22 февраля) пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины.
Стали известны судейские назначения на предстоящие поединки. В частности, Игорь Пасхал обслужит встречу между черниговской Десной и киевским Динамо, а Николай Балакин будет работать на игре Шахтер — Рух.
Все назначения:
20 февраля, суббота
Мариуполь — Заря — Владимир Новохатный (Киев)
Александрия — Минай — Виталий Романов (Днепр)
Львов — Колос — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
21 февраля, воскресенье
Ингулец — Ворскла — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Шахтер — Рух — Николай Балакин (Киевская область)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
Десна — Динамо — Игорь Пасхал (Херсон)
Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)
22 февраля, понедельник
Олимпик — Днепр-1 — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)
Ранее Football.ua составил символическую сборную 14-го тура УПЛ.
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