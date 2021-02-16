Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В субботу, воскресенье и понедельник (20-22 февраля) пройдут матчи 15-го тура чемпионата Украины.

Стали известны судейские назначения на предстоящие поединки. В частности, Игорь Пасхал обслужит встречу между черниговской Десной и киевским Динамо, а Николай Балакин будет работать на игре Шахтер — Рух.

Все назначения:

20 февраля, суббота

Мариуполь — Заря — Владимир Новохатный (Киев)

Александрия — Минай — Виталий Романов (Днепр)

Львов — Колос — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

21 февраля, воскресенье

Ингулец — Ворскла — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Шахтер — Рух — Николай Балакин (Киевская область)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

Десна — Динамо — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

22 февраля, понедельник

Олимпик — Днепр-1 — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)

Ранее Football.ua составил символическую сборную 14-го тура УПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.