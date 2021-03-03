Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию четвертьфинального поединка.

В поединке 1/4 финала Кубка Украины Днепр-1 на своем поле примет Александрию.

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Александрия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 3-го марта, в 19:00 по киевскому времени:

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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