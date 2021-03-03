Украина

Football.ua представляет анонс матча 1/4 финала Кубка Украины.

В четвертьфинале Кубка Украины Днепр-1 попытается обыграть Александрию и повторить свое лучшее достижение в турнире.

Днепр-1 — Александрия

Среда, 3 марта, 19:00. Днепр, Днепр-Арена. Арбитр — Александр Шандор (Львов). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Обе команды в минувшем чемпионате играли в плей-офф за право выступить в Лиге Европы (неудачно), и неудивительно, что перед началом нынешнего сезона также поставили перед собой цель пробиться в Европу.

Однако на сей раз Днепр-1 настолько неудачно стартовал осенью в чемпионате, что оказался на самом дне. Лишь в весенней части днепряне, набрав 7 очков в трех матчах, укрепил свое турнирное положение, но говорить о попадание в еврокубки через чемпионат уже не серьезно.

Остается вариант с Кубком, хотя, учитывая насколько неудачно Днепр-1 играет с Александрией, 3 поражения в 3-х матчах с общим счетом 2:8, этот вариант выглядит не особенно обнадеживающе.

Положение Александрии в первенстве более надежное, хотя от четвертого места, гарантирующего пропуск в Лигу Европы, команду Владимира Шарана отделяет 5 очков. Тем не менее, тренер александрийцев подтвердил, что задача команды остается неизменной: занять место в зоне еврокубков и как можно лучше выступить в Кубке.

В нынешнем розыгрыше Днепр-1 обыграл Горняк-Спорт (5:3) и ВПК-Агро (5:0). Перед Александрией не устояли Ингулец (4:1) и Минай (3:0). Интересно, что нынешний хозяин поля предыдущие два матча играл в гостях, а их соперники — на выезде.

Ориентировочные составы

прогноз 1:2

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