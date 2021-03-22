Украина

Стали известны новые подробности в резонансном деле.

Скандал вокруг якобы недобросовестной работы судейского корпуса украинского футбола продолжает набирать обороты. Так, несколькими днями ранее футбольная общественность имела возможность ознакомится с манерой ведения диалога со своими подопечными в Telegram-чатах от главы судейского корпуса Лучано Лучи.

Также, главный инициатор "очистки украинского футбола", руководство донецкого Олимпика, заявило, что Лучи незаконно занимает свой пост, и дополнительно потребовал у Контрольно-дисциплинарного комитета расследования неспортивного поведения футбольного функционера.

На сей раз, "олимпийцы" на своем официальном сайте опубликовали новое обращение к футбольной общественности, текст которого представлен ниже:

"Дорогие друзья!

Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.

На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки.

Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ, и дать подробные пояснения о том, как Лучи Лучано в течении 5 лет поносил Украину не только в рабочем Telegram-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.

Заявления об этом, которое Иван Бондарь подал в Комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года, Франческо Баранка просто проигнорировал.

В связи с этим, Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания, чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.

По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с Вами гражданами "банановой республики".

Закон один для всех!", — гласит текст заявления.

С текстом заявления арбитра УАФ Ивана Бондаря можно ознакомиться по ссылке. Мы же, в свою очередь приведем пример одного из SMS-сообщений, который получил данный рефери после одной из своих игр.

Напомним, что на прошлых выходных Олимпик проиграл свою шестую игру кряду, уступив полтавской Ворскле (0:3).