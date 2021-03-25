ЧМ-2022. Отбор

Для двух футболистов поединок с французами стал юбилейным в футболке национальной команды.

Защитник Сергей Кривцов и нападающий Роман Яремчук провели свои 20-е поединки в составе сборной Украины в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции (1:1). Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Кривцов дебютировал в национальной команде в сентябре 2011 года в спарринге против Чехии (0:4). На его счету одна голевая передача.

Яремчук провел свой дебют на семь лет позже — в сентябре 2018 года и тоже в матче против Чехии (2:1), но уже в рамках Лиги наций. На его счету шесть голов и четыре ассиста.

Ранее Football.ua проанализировал игру сборной Украины в матче с Францией.

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