ЧМ-2022. Отбор

Форвард — о поединке против французов.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал игру против Франции, которая станет первым испытанием команды в рамках отбора на ЧМ-2022.

"О товарищеском матче против Франции? После таких матчей приходишь в номер, смотришь на счет – ты себя за футболиста не считаешь. Реально стыдно. Проблема не в том, что нас в Украине обольют грязью, а просто садишься и думаешь – тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Тебе 7:1, и до свидания.

На месте тренера я бы тоже прошелся по футболистам. Мы должны нести ответственность за результат, себя, авторитет, свое имя – его нужно держать. Нельзя с таким счетом проигрывать", — сказал Яремчук в интервью Головна команда.

В данные минуты Франция принимает Украину на Стад-де-Пренс. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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