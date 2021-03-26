ЧМ-2022. Отбор

Украинский форвард высказался о результате первого матча отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022-го года сыграла в гостях вничью с Францией (1:1). Нападающий "желто-синих" Роман Яремчук поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"За последнее время мы провели очень сложные матчи. Команда получила большой опыт, чему мы очень рады. Более того, рады тому, что нам удается демонстрировать хорошие результаты".

"Поскольку я нападающий, то всегда хочется забивать, но для того, чтобы одерживать положительные результаты против таких команд, как сборная Франции, нужно очень много работать на оборону, цепляться за мячи, сохранять их".

"Счастлив, что нашей команде удалось заработать ничью в матче с Францией, а в дальнейшем мы будет продолжать работать и смотреть, как будут развиваться события", — заявил Яремчук в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Франция — Украина вы можете на Football.ua. На нашем сайте также доступны оценки подопечных Андрея Шевченко за выступление в данном противостоянии.

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