ЧМ-2022. Отбор

Состоялись первые поединки отборочного этапа ЧМ-2022 в рамках сегодняшнего дня.

Завершились первые поединки сегодняшнего игрового дня в рамках стартового тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

В первой игре сборная Швейцарии в гостях уверенно обыграла Болгарию со счетом 3:1. Победу команде Владимир Петковича принесли забитые мячи в исполнении Бреля Эмболо, Хариса Сеферовича и Стивена Цубера, а у болгар единственный мяч забил Кирилл Десподов.

Болгария — Швейцария 1:3

Голы: Десподов, 46 — Эмболо, 7, Сеферович, 10, Цубер, 12

Болгария: Пламен Илиев — Занев, Божиков, Димов — Сисиньо (Цветанов, 73), Костадинов, Малинов (Чочев, 71), Попов — Десподов (Делев, 48), Йомов (Илиан Илиев, 70) — Димитар Илиев (Атанас Илиев, 46)

Швейцария: Зоммер — Родригес, Аканжи, Элведи — Цубер (Закария, 75), Джака, Фройлер (Соу, 86), Мбабу — Шакири (Варгас, 75) — Эмболо (Мехмеди, 90), Сеферович (Гавранович, 86)

Предупреждения: Сисиньо — Аканжи

Во втором матче Израиль на своем поле уступил приехавшей в гости Дании со счетом 0:2. Датчане открыли счет уже на 13-й минуте матча, когда точным ударом отметился Мартин Брайтвейт, а затем в середине второго тайма преимущество гостей удвоил Йонас Винд.

Израиль — Дания 0:2

Голы: Брайтвейт, 13, Винд, 67

Израиль: Марциано — Менахем (Хазиза, 85), Абу-Ханна (Лави, 46), Тиби, Эльхамед, Даса (Кандиль, 85) — Соломон, Натхо (Голаса, 68), Перец — Захави, Даббур (Вейсман, 61)

Дания: Шмайхель — Мехле (Ларсен, 86), Кристенсен, Кьер, Васс — Дилейни (Нергор, 88), Хейбьерг — Брайтвейт, Эриксен, Поульсен (Ольсен, 77) — Винд (Андерсен, 77)

Предупреждения: Лави, Тиби — Брайтвейт, Шмайхель