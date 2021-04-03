Украина

33-летний футболист отметился взятием ворот за дубль "горняков".

Форвард Шахтера Тайсон вывел Шахтер U21 вперед в матче 20-го тура молодежного чемпионата Украины против Ворсклы U21 (2:1 к 78-й минуте)

Бразилец сделал счет 2:1 на 58-й минуте встречи.

Напомним, что решением тренерского штаба донецкого Шахтера было переведение бразильского полузащитника Тайсона в дублирующий состав из-за нарушения дисциплины во время матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, когда игрок отказался выходить на замену. Также, стоит отметить, что футболист получил финансовое наказание от клуба в виде штрафа в размере половины от месячной зарплаты.

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