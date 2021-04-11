Украина

Футболист помог киевлянам обыграть Днепр-1.

Защитник киевского Динамо Александр Тымчик прокомментировал победу над Днепром-1 в рамках 21-го тура УПЛ (2:0).

"Конечно, очень приятно, что тренерский штаб дал сыграть полный матч. Физически чувствую себя неплохо, я играл за дубль 90 минут.

У нас была товарищеская встреча с Динамо Бухарест, где тоже 90 минут сыграл. Тренируюсь каждый день. Слава богу, потихоньку, все хорошо", — сказал Тымчик в интервью Профутбол Digital.

Отметим, что это первый официальный матч после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче против черниговской Десны.

Напомним, еще в октябре 2020 года Тымчик и другие игроки продлили контракт с Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.