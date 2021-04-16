Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка молодежного первенства Украины.

В центральном матче 22-го тура молодежного чемпионата Украины болельщиков ожидает противостояние между двумя лидерами турнирной таблицы — Шахтером U-21 и Динамо U-21.

В молодежном первенстве Динамо и Шахтер встречались 39 раз, из которых 15 поединков завершились победой киевлян, в 12 матчах верх брали игроки донецкого клуба и 12 раз финальный свисток фиксировал ничью.

Последнее очное противостояние этих команд в первом круге чемпионата закончилось победой "бело-синих" со счетом 3:1.

Следить за событиями поединка Шахтер U-21 — Динамо U-21 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 16 апреля, в 12:00 по киевскому времени:

После 21 игры у Шахтера 52 очка и первое место в турнирной таблице УПЛ, что на один балл больше, чем у киевлян, которые идут вторыми и имеют матч в запасе.

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