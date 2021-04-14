Украина

Защитник "горняков" не поможет своему клубу в предстоящем матче.

Защитник Шахтера Исмаили не примет участие в матче 22-го тура чемпионата Украины против Динамо.

Сообщается, что 31-летний бразилец и хавбек Евгений Коноплянка точно не сыграют с командой Мирчи Луческу в связи с травмами.

Исмаили возвращался в общую группу Шахтера накануне матча с Мариуполем, однако после вновь тренировался индивидуально.

Отмечается, что сегодня "горняки" провели 80-минутную сессию на поле, включавшую в себя разминку, тактические упражнения на оборону и отработку стандартных положений.

Поединок Шахтер – Динамо состоится в субботу, 17 апреля, на НСК Олимпийский. Стартовый свисток — в 19:30 по киевскому времени.

Встречу рассудит Екатерина Монзуль.