ЧМ-2022. Отбор

Центрбек рассказал об игре с Финляндией.

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился своими ожиданиями от матча против Финляндии в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

"Приятно, что с Францией мы взяли одно очко. Но, как сказал Александр Зинченко, что если мы не выиграем у Финляндии и Казахстана, то это одно очко будет совсем не важно. Нам нужно побеждать в каждой игре, пока нет удовлетворения".

"Как будем действовать против Теэму Пукки? Нам расскажет тренерский штаб. Мы проводим теорию, каждый знает свое дело. Подойдем в максимальных кондициях", — сказал Матвиенко на пресс-конференции.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.