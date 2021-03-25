ЧМ-2022. Отбор

Завершилась первая игра отбора к ЧМ-2022.

В рамках первого матча квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью на выезде против сборной Франции (1:1).

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд за поединок.

Лучшим игроком встречи стал Антуан Гризманн, который стал автором единственного мяча французов. Его действия оценили в 8,0. Худшим в составе французов и в матче в целом стал вратарь Уго Льорис — 5,8.

У сборной Украины лучший игрок встречи — центрбек Николай Матвиенко — 7,7. Виктор Коваленко и Александр Зубков, которые вышли на замену, получили балл 6,0. Это самая низкая оценка в составе сборной.

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