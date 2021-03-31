ЧМ-2022. Отбор

Украинский защитник высказался о третьем матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Сборная Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2022 года встретится со сборной Казахстана. Матч состоится на НСК Олимпийском, в Киеве. Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"После игры было не очень настроение, потому что результат нас не удовлетворил. Но тем не менее, мы извлекли уроки из этой игры, посмотрели теорию и надеемся уверенно победить в следующем матче".

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"Перед каждой игрой у нас много тактических занятий, не хочу раскрывать подробности. Но, возможно, будем немного по-другому играть. Для нас важно побеждать и делать это так, как мы хотим", — заявил Матвиенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.