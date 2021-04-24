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Наставник Днепра-1 поделился своими эмоциями после матча с Минаем.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги против Миная (3:0).

"Мы максимально серьезно готовились к Минаю, потому что увидели, на что они способны, против Десны. Фавориты не всегда побеждают, но мы были настроены хорошо. И победили, думаю, заслуженно. В первом тайме структура и организация игры были совершенными. Во втором тайме изменение системы несколько игру разрушило, но мы быстро разыгрались. В общем, повторюсь, победили заслуженно, и я поздравляю ребят с игрой.

Поражение в матче первого круга? Это было одним из мотивирующих факторов. И игра запала нам в душу. Мы готовились очень серьезно, и мотивация у всех ребят зашкаливала. Несмотря на место Миная в таблице, мы видели, на что они способны, и вышли с уважением к сопернику. Не расслаблялись, и несколько розыгрышей получились очень хорошими, что радует. Радует и то, что провели шестой матч на ноль во втором круге. Это означает, что команда солидная и солидарная, тактически грамотная.

Сегодня получили практику ребята, которые играли меньше, особенно Билл и Ярмолюк. Болельщики хотят видеть их больше на поле, потому что это молодые пацаны с большой перспективой. Также сыграл Вагнер. От всех них ждем большего, и они будут получать свои минуты. В то же время сейчас нет причин, чтобы снимать с игры кого-то из основного состава. Надо заслужить свое время и быть готовым выполнять работу не 20 минут или тайм, а все 95 минут.

Состояние Логинова и Назаренко? Думаю, они успеют восстановиться до окончания сезона. А Пихаленок с понедельника начнет тренировки с командой. Он занимается уже несколько дней индивидуально, боль не чувствует, поэтому должны подготовить его к следующим играм.

Шахтер? Конечно, нас ожидает тяжелый матч, в котором фаворитом является Шахтер. Ничего удивительного здесь нет. Будем готовиться серьезно, без давления. Просто хотим показать хороший футбол", — приводит слова Йовичевича официальный сайт Днепра-1.

Видеообзор матча Днепр-1 — Минай можно посмотреть на Football.ua.