Украина

Футболист провел отличную игру против Ворсклы.

В рамках 24-го тура УПЛ киевское Динамо в Полтаве не оставило шансов Ворскле (1:5). Три из пяти мячей киевлян на свой счет оформил Виталий Буяльский.

"Больше доволен футболом. Я голами не заморачиваюсь. Мне неважно, кто забивает. Главное, чтобы выигрывала команда. Я больше рад за команду. Приятно забить первый хет-трик в карьере. Надеюсь, не последний", — сказал Буяльский.

"Хорошее настроение от тренера и президента клуба. Когда мы стали чемпионами, он в раздевалке сказал хорошую речь.

Я готов был отдать три гола Цыганкову. Главное, чтобы он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Для меня это важнее, чем если я забью. Для Динамо важно, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Может он так не думает, но я в этом сомневаюсь. Он сегодня не смог сыграть по состоянию здоровья. Если бы он был, мы бы все делали, чтобы он забил", — добавил Буяльский.

Видео голов и обзор матча Ворскла — Динамо можно смотреть на Football.ua.