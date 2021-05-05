Украина

Футболист оценил матч против Мариуполя.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем.

Защитник киевлян Денис Попов поделился впечатлениями об игре.

"Вышли на поле расслабленными – причем не один-два игрока, а все вышли как будто сами не свои. Не знаю, в чем может быть причина. Лично мне сегодня было тяжело играть. Непривычное поле – сложно было понять, куда пойдет мяч. Было тяжело что-то придумать и связать.

Должны были собраться, об этом просил не только Бойко, но и Сидорчук, и Мистер. Но вы же видите, не бывает так, что постоянно все идет гладко. Мы и сами были недовольны. Ведь Мистер предупреждал, что здесь будет нелегко. Нужно было начать, как в предыдущих играх – сильно, жестко, забить быстрый мяч. Но не получилось. Видимо, соперники почувствовали, что тоже могут что-то показать. Мариуполь сегодня играл очень неплохо", — сказал Попов.