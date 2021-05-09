Украина

Football.ua представляет анонс матча 26-го тура чемпионата Украины.

В 26-м туре УПЛ Десна постарается подтвердить свое право на путевку в еврокубки.

Мариуполь — Десна

Воскресенье, 9 мая, 14:00. Мариуполь, стадион имени В.Бойко. Арбитр — Николай Балакин (Киевская область). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

В УПЛ-2020/21 остался нерешенным вопрос с распределением двух путевок в квалификацию Лиги конфедераций, на которые претендуют Колос, Десна и Ворскла.

Десна уступает Колосу 3 очка и превосходит Ворсклу по личным встречам. Более того, если на финиш все трое придут с одинаковым количеством баллов (а, судя по расписанию последнего тура, такой исход вполне вероятен), Десна окажется на первом месте в этом "турнире трех".

Исходя из этого, положение Десны совсем не плохое, но необходимо учитывать одно "но": все эти гипотетические преимущества могут оказаться бессмысленными, если "сиверяне" не возьмут максимум очков в Мариуполе, ведь конкуренты за Европу тоже будут биться насмерть.

Что касается Мариуполя, то самое страшное, что может случиться с командой Остапа Маркевича — это финиш на предпоследнем месте. Если учесть, что в последних турах перед азовцами маячила пусть и призрачная, но перспектива усилить собой Первую лигу, то особо по этому поводу никто не расстроится.

Учитывая тот неплохой матч, который Мариуполь провел против действующего чемпиона (0:0), хозяевам вполне по силам дать бой и Десне, не радующей в последнее время результатами. Но все же главной задачей можно считать начало подготовки к следующему сезону.

Из-за дисквалификаций пропустят заключительный тур Топалов и Танковский. У гостей дисквалифицированных нет.

Учитывая важность поединка при распределении представителей Украины в еврокубках, на нем будет работать система VAR.

Матч на стадионе имени В.Бойко пройдет со зрителями.

Интересные факты

- Команды провели между собой 15 официальных матчей: 6 побед Мариуполя, 1 ничья и 8 побед Десны.

- Безвыигрышная домашняя серия Мариуполя в УПЛ составляет 5 матчей: 2 ничьи и 3 поражения.

- Безвыигрышная клубная серия Десны составляет 4 матча: 2 ничьи и 2 поражения.

Ориентировочные составы