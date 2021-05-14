Украина

Полузащитник "бело-синих" прокомментировал завоевание киевлянами третьего трофея в сезоне.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Украины над луганской Зарей.

"Луческу настаивал на том, что Заре нельзя давать пространства в середине поля, и мы пытались это выполнять. У соперника – хорошая команда, они знают, как играть, как убегать в контратаки, в их составе есть быстрые футболисты впереди. Поэтому нашей задачей было меньше терять мяч в середине поля и как можно больше по поводу перекрывать центр.

Могу сказать, что Заря здорово играла в первом тайме, а во втором и в дополнительное время им было намного тяжелее, они подсели – так показалось со стороны. А у нас, наоборот, как будто второе дыхание открылось, но мы не забили много моментов.

Переживал по поводу того момента, когда не забил Беседин, и думал, что это могло аукнуться в дальнейшем, но, к счастью, все обошлось. А вот когда Цыганков не забил пенальти, было спокойнее. У Зари не могу вспомнить ни одного момента, когда бы они реально угрожали нашим воротам".

Также хавбек "бело-синих" поделился мыслями о том, за счет чего его команда одержала верх в дополнительное время.

"Думаю, важную роль сыграла психология, плюс было видно, что мы здорово провели именно весеннюю часть чемпионата.

Давно такого не было, чтобы Динамо победило во всех клубных соревнованиях, сделав хет-трик, так что это вдвойне приятно. Но после таких сезонов бывает небольшое опустошение. Чувствую, что нужно хорошо отдохнуть и настраиваться на следующий чемпионат.

Матчи сборной? Думаю, нам предоставят небольшую паузу в тренировочном процессе, поэтому, полагаю, все будет нормально", — сказал Сидорчук.

Ранее победу в финальном матче Кубка Украины прокомментировал вратарь киевлян Денис Бойко.