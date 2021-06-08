Украина

Защитник Брюгге поделился своими мыслями после победы над Кипром.

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал разгромную победу над Кипром (4:0) в заключительном товарищеском матче накануне Евро-2020.

"Провели хорошую игру, забили четыре мяча. Полностью контролировали ход поединка. С положительными эмоциями вылетаем в Бухарест и будем готовиться к официальному матчу.

Эпизод с первым пенальти сыграл для нас положительную роль, а для Кипра — отрицательную. После удаления нам стало легче играть, появилось больше свободных зон. Хотя и до этого мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты.

Чемпионат Европы — это футбольный праздник. Все находятся в ожидании первой официальной игры. Мы хорошо подготовились, и у нас еще есть время на работу перед первым матчем. От нашей сборной в первую очередь ожидаю хорошей игры, потому что у нас есть собственные цели. Думаю, будет интересно", — приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

Видеообзор матча Украина — Кипр можно посмотреть на Football.ua.