Украина

Капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с плейлистом национальной команды.

Накануне появилась информация, что игроки сборной Украины включили Моргенштерна и других российских исполнителей в плейлист команды на Евро.

Эта новость вызвала некоторые возмущения у общественности, но позднее в УАФ сообщили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.

Объяснил ситуацию и капитан сборной Украины Андрей Пятов.

"Мы не подавали в УЕФА наш плейлист. Там было анонсировано, что якобы капитан подавал список, но это не так. Мы сегодня составим список, с этим нет никаких проблем. Мы все меломаны, следовательно, выберем то, что нам нравится", — прокомментировал ситуацию Пятов.

Ранее 36-летний голкипер прокомментировал конкуренцию в сборной на вратарской позиции.