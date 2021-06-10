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Football.ua разобрался в турнирных раскладах.

Сборная Украины презентовала новую форму, на которую поместила территориальные границы страны, что вызвало негодование в стране оккупанте — России. У них другое представление о границах Украины.

В России даже заявили, что готовы сняться с чемпионата, если Украина будет играть в форме с "неправдивой" картой, но это осталось лишь на словах.

Подобное развитие событий породили довольно актуальный вопрос: смогут ли Украина и Россия встретиться на Евро-2020?

Ответ — да. Причем у такого итога есть несколько вариантов развития событий.

В 1/8 команды не смогут пересечься ни при каких раскладах, а вот уже в 1/4 — запросто. Для этого нужно, чтобы Украина заняла первое место в группе, а Россия — второе. Украина вышла со второго места, а Россия — с первого. Тогда при удачном выступлении в 1/8 команды сойдутся в Баку.

Также возможен вариант, когда Украина выйдет со второго места, а Россия — с первого. Опять же, при удачном выступлении в 1/8 команды сойдутся в Мюнхене.

Кроме того, команды могут пересечься в полуфинале и даже финале. В 1/2 команды сойдутся, если:

Украина выходит с первого места, а Россия с третьего

Украина выходит со второго, а Россия с третьего или первого

Украина выходит с третьего, а Россия с первого

Но всю схему усложняет то, что при этом необходима соответствующая комбинация команд, которые выйдут в плей-офф турнира с третьих мест. Об этом уже будет лучше рассуждать к концу группового этапа.

Чтобы обе команды дошли до финала и не встретились на более ранней стадии, обеим командам необходимо выйти с третьего места, но и про нужную комбинацию команд с четвертых мест забывать не стоит.