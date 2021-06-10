Украина

Игорь Суркис рассказал о работе киевского клуба на трансферном рынке.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал работу киевлян на трансферном рынке, четко заявив, что все решения по вопросам новых игроков, будут решаться через главного тренера Мирчу Луческу.

"Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам.

Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от кого, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского Динамо.

Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти Динамо, кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним. После этого мы будем принимать решение", — сказал Суркис в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Ранее сообщалось, что Фран Соль попросил Динамо отпустить его в Эйбар.