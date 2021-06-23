Украина

22-летний хавбек поставил свою подпись под новым соглашением.

Полузащитник Вереса Виталий Дахновский поставил свою подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ровно.

Новое соглашение с 22-летним украинцем рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Дахновский выступает за Верес с лета прошлого года — на его счету 30 поединков и три гола.

Напомним, по итогам минувшего сезона Верес завоевал золотые медали в Первой лиге и обеспечил себе место в УПЛ.

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