Украина

Завершился первый спарринг на сборах киевлян.

Динамо сыграло в ничью с Базелем в рамках товарищеского матча на сборах в Швейцарии.

"Бело-синие" устроил перестрелку со швейцарским клубом в своем первом спарринге. Счет в матче на 23 минуте открыл нападающий команды киевлян Денис Антюх.

Отметим, что 23-летний форвард Колоса находится на просмотре в команде Мирчи Луческу.

Базель — Динамо 4:4

Голы: Касами, 36, Артур, 45 (с пенальти), 60, Маршан, 82 — Артюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66

Динамо (1 тайм) - Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.

Динамо (2 тайм) - Бойко (Моргун, 76) – Кравченко, Вивчаренко, Шабанов, Сидклей – Андриевский (Коробенко, 62), Гармаш – Цитаишвили, Леднев, Жерсон – Ванат (Кулач, 62)

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