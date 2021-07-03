Стал известен список игроков, которые выйдут в старте на спарринг со швейцарским клубом.
Александр Андриевский (справа), ФК Динамо Киев
03 июля 2021, 15:50
Сегодня, 3 июля, киевское Динамо в своем втором товарищеском матче на сборах в Швейцарии сыграет с Лозанной.
Вашему вниманию стартовый состав команды Мирчи Луческу на данный поединок:
Динамо: Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга
Напомним, что встреча Динамо и Лозанны начнется в 16:00 по киевскому времени. Видео онлайн-трансляция контрольного матча доступна на Football.ua.
Отметим, что в первом контрольном матче киевляне расписали результативную ничью с еще одним швейцарским клубом — Базелем. Матч закончился со счетом 4:4.
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