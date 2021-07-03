Украина

Стал известен список игроков, которые выйдут в старте на спарринг со швейцарским клубом.

Сегодня, 3 июля, киевское Динамо в своем втором товарищеском матче на сборах в Швейцарии сыграет с Лозанной.

Вашему вниманию стартовый состав команды Мирчи Луческу на данный поединок:

Динамо: Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригес, Антюх, Супряга

Напомним, что встреча Динамо и Лозанны начнется в 16:00 по киевскому времени. Видео онлайн-трансляция контрольного матча доступна на Football.ua.

Отметим, что в первом контрольном матче киевляне расписали результативную ничью с еще одним швейцарским клубом — Базелем. Матч закончился со счетом 4:4.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.