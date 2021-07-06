Украина

Хавбек "горняков" рассказал о своем возвращении в клуб с расположения национальной команды.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Тюркгюджю (2:1), а также рассказал о первых впечатлениях от работы нового наставника "горняков" Роберто Де Дзерби.

"Я особо не играл в сборной, но был закрыт там два месяца, поэтому усталость, думаю, накопилась больше психологическая. Тренер спросил, готов ли, я ответил, что хочу, горю желанием играть. Схема похожа с той, что в сборной, потому что тоже итальянцы, выход из обороны… Уже немного прошел это и отчасти был подготовлен. Но все равно вчера была небольшая теория – узнал много нового. Очень интересно. Я побыл на сборе всего день, но уже по одному этому матчу у меня невероятные впечатления. Хочется в первую очередь развиваться. Тренер очень интересный: хочется брать от него по максимуму. Все через пас, через контроль мяча, выход из обороны, позиционная атака – мне очень нравится.

Личная беседа с Де Дзерби? Да, вчера вечером поговорили. Он спросил о состоянии и готовности. Я ответил, что хочу играть и тренироваться. Поговорили о тактике. Тренер спросил, где могу играть, показал, где я должен играть, как открываться. Сегодня утром провели тактическую тренировку. Конечно, тяжело за один день все понять, потому что информации много и усваивать нужно постепенно. Но даже по этой игре, думаю, болельщики уже видят разницу. Вчера я смотрел первый тайм с Ракувом и почти все время улыбался, потому что мне нравилось, как действуют парни и вообще наше построение игры.

Новая игра Шахтера в предстоящем сезоне? Шахтер всегда играет в позиционный футбол, наверное, на протяжении двадцати лет. Но именно эта тактика, думаю, для всех болельщиков будет новой. Новый выход из обороны, новая позиционная атака. Это что-то новое для украинского футбола вообще. По крайней мере лично я такого в современном футболе еще не видел. Очень интересно, как все будет происходить и как мы будем улучшаться. Даже более чем уверен, что к сезону будет все отлично", — приводит слова Судакова официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступен видеообзор матча Шахтер — Тюргюджю.