Украина

Хавбек "горняков" рассказал о сборах донецкого клуба в Австрии.

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал товарищеский поединок против немецкого клуба Тюркгюджю (2:1), в котором он сыграл не необычной для себя позиции центрального защитника.

"Во-первых, мы рады, что удалось победить, ведь хочется выигрывать независимо от того, официальные матчи или спарринги. Старался выполнять все требования, но себя оценивать не берусь, так как для этого есть тренерский штаб.

Что касается новой для меня позиции, то современный футбол требует универсальных исполнителей. По-настоящему интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях. Это для меня совершенно новый опыт. Старался выполнять все требования тренерского штаба.

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Игра с Мампасси и Марлоном в центре обороны? Они так похожи, что можно было даже не заметить разницы. Было комфортно и с Марлоном, и с Марком. Никаких проблем.

Во втором тайме команда соперника начала больше прессинговать и раскрываться, от этого и пошло оживление. Тренер просит нас разыгрывать комбинации в короткий пас. Все ребята стараются следовать этим требованиям и не подавать бессмысленно мяч в штрафную.

Усталость? Усталость накапливается, ведь сборы давно перешагнули экватор. Но перед спаррингами у нас был выходной, мы смогли восстановиться, так что все хорошо", — приводит слова Бондаренко официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступен видеообзор матча Шахтер — Тюркгюджю.