Украина

Голкипер Евгений Паст поделился впечатлениями от новой команды.

Очередной новичок Днепра-1 Евгений Паст рассказал о том, как его приняли в коллективе и целях, стоящих перед клубом.

"Очень рад присоединиться к команде и впечатлен инфраструктурой, базой и тренировками в новом клубе, – цитирует 33-летнего вратаря официальный сайт Днепра-1. – Пока немного тяжеловато, но постепенно привыкаю".

"Ни с кем из нынешних товарищей по команде ранее знаком не был, так что пока налаживаю связи как во время тренировок, так и в свободное время. Я не так часто менял команды, поэтому для меня это непривычно".

"В Днепре-1, кроме меня, два хороших голкипера, но конкуренция никогда никому не мешала, наоборот, она идет на благо команде".

До перехода в Днепр-1 Паст выступал в составе Черноморца (64 матча во всех турнирах), Зирки (82) и Десны (75).