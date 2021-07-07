Украина

Команды УПЛ приняли решение сыграть контрольный поединок между собой.

Сегодня, 7 июля, в Ковалевке на стадионе Колос пройдет товарищеский поединок между двумя клубами украинской Премьер-лиги — Колосом и Александрией. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Уже известны составы команды Руслана Костышина — на оба тайма контрольного матча.

Колос (1-й тайм): Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Альваро, Ильин, Костышин, Чурко, Сичинава.

Колос (2-й тайм): Маханьков, Ром, Гавриш, Павловец, Сакив, Задоя, Нуриев, Салабай, Сорокин, Мамаду, Лысенко.

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